Die Frage, wann die Corona-Pandemie weitgehend überstanden sein wird, beschäftigt so gut wie jeden. Ranga Yogeshwar schätzt, dass wir noch im nächsten Jahr mit dem Impfen beschäftigt sein werden. "Es wird noch Zeit brauchen", so der Wissenschaftler. Entscheidend sei auch die Frage, ob die neuen Impfstoffe in der Lage seien, Menschen zu immunisieren oder ob sie lediglich davor schützten, nicht schwer zu erkranken. "Derjenige, der geimpft ist, könnte immer noch für andere infektiös sein", so Yogeshwar. Das könnte bedeuten, dass man trotz Impfung noch Maske tragen müsste. "Mein große Hoffnung ist, dass wir am Ende des nächsten Jahres bis hin zum Jahre 2022 tatsächlich an einen Zustand kommen, wo Normalität wieder einsetzen kann. Ob das dann wieder die Normalität der Vergangenheit sein wird, das wage ich zu bezweifeln", so Yogeshwar.