Es ist problematisch, dass die Zulassung eines Impfstoffs für Kinder in der gegenwärtigen Aufgeregtheit über die Impfstoffknappheit für Erwachsene aus dem Blick gerät.

Impfungen von Minderjährigen sind in der Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht vorgesehen. Begründung: Die meisten Kinder erkranken nicht schwer an Covid-19, gehören somit nicht zur Risikogruppe der Alten und Schwachen. Auch die Ständige Impfkommission (STIKO), eine Expertengruppe, die Empfehlungen für oder gegen Impfstoffe in Deutschland gibt, hat den Corona-Impfstoff nicht für Kinder empfohlen. Somit sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Doch Kinder können trotzdem Überträger des Coronavirus sein.