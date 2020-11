Eigentlich wollte die Lufthansa ihre alten Cargo-Maschinen ausmustern, weil die neuen schon da sind, doch jetzt erleben sie einen zweiten Frühling - sie werden den Corona-Impfstoff in alle Welt fliegen.

Am Flughafen Frankfurt wird an der Logistik schon konkret gearbeitet. Als größtes Frachtdrehkreuz Europas wird er bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes eine zentrale Rolle spielen. Denn sobald der zugelassene Impfstoff da ist, muss er schnellstmöglich verteilt werden.

Lufthansa betreibt in Frankfurt seinen größten "Pharma Hub", ein Kühlzentrum für Medizin und eines der größten weltweit. Dort werden auf rund 8.000 Quadratmetern Medikamente gelagert und verteilt, die gekühlt werden müssen, vom speziellen Krebsmedikament bis Insulin. Weitere stehen in München und Wien. Spezielle Kühltransporter halten die Temperatur beim Verladen in Flugzeug oder Lastwagen selbst im Hochsommer konstant.