Was die aktuellen Daten aus Schweden von den Angaben des Herstells deutlich unterscheidet: Bei Verträglichkeitsstudien vor der Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs waren lediglich bei zehn Prozent der Probanden Nebenwirkungen aufgetreten. In einem Krankenhaus in der schwedischen Provinz Sörmland hatten dagegen 25 Prozent der Geimpften mit Nebenwirkungen zu kämpfen. Ähnliche Erfahrungen sollen auch Krankenhausbetriebe in den Provinzen Gävleborg und Jönköping gemacht haben.