Proteinbasiertes Vakzin Neuer Corona-Impfstoff von Sanofi noch in diesem Jahr?

Ein vielversprechender Impfstoff-Kandidat des französischen Pharmakonzerns Sanofi soll in Kürze in einer klinischen Studie mit 35.000 Probanden getestet werden. Läuft die gemäß der Erwartungen, könnte der neue Wirkstoff noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das wäre dann der erste zugelassene proteinbasierte Impfstoff gegen das Coronavirus.