Die Corona-Pandemie bestimmt den Alltag der Menschen - und zwar weltweit. Bis es keinen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gibt wird das wohl auch so bleiben. Rund 60 Projekte gibt es mittlerweile, in denen nach eben jenem Wunder-Impfstoff geforscht wird. Fünf der potentiellen Mittel werden bereits an Menschen getestet. Ergebnisse liegen bislang nicht vor.



Anders in China, wo jetzt ein ganz besonderer Coup gelungen sein könnte. Dort sind nämlich Rhesusaffen mit einem Impfstoffes aus genetischem Virenmaterial geimpft worden. Drei Wochen später sind die geeimpften Affen sowie Affen aus einer Kontrollgruppe mit Sars-CoV-2 infiziert worden. Während die geimpften Tiere die Infektion nach einem kurzen Aufflackern von Krankheitssymptomen die Infektion gut überstanden, sollen die Tiere der Kontrollgruppe an schweren Lungenentzündungen erkrankt sein.