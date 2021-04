In den Vereinigten Staaten werden bislang die Vakzine von Biontech, Johnson & Johnson und Moderna zum Schutz vor dem Coronavirus verimpft. Nach Angaben des CDC haben sich in den USA bislang 5.800 Menschen trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Das entspreche lediglich 0,005 Prozent aller Patienten.



400 der geimpften Infizierten mussten im Krankenhaus behandelt werden, 76 von ihnen verstarben an Covid-19. Bei der Mehrheit der Betroffenen verlief die Infektion allerdings symptomfrei. Gut 40 Prozent der Infektionen sollen bei Menschen ab 60 Jahren aufgetreten sein, betroffen waren jedoch alle Altersgruppen.