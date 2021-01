Sie ist der Hoffnung in der Corona-Krise - und vor allem im Lockdown: die Corona-Schutzimpfung. Ist man erst einmal geimpft, dann kann das Leben wieder losgehen, denkt sich so mancher - und schmiedet die ersten Reisepläne.



Erste Restaurantbesitzer und Konzertveranstalter denken laut darüber nach, zunächst nur für Geimpfte zu öffnen. Einige Fluglinien wollen künftig nur noch geimpfte oder negativ getestete Passagiere an Bord lassen. In eine ähnliche Richtung zielen Überlegungen eines EU-weit gültigen Impfpasses, der Geimpften grenzüberschreitendes Reisen erleichtern soll.