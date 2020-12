Rechtliche Basis ist eine Verordnung des Ministeriums, deren Entwurf dem Deutschen Ärzteblatt vorliegt. Der "Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung" zufolge sollen Risikogruppen und Personen, die in "bestimmten Einrichtungen" tätig sind oder dort behandelt oder gepflegt werden, zuerst eine Impfung erhalten. Experten interpretieren das so, dass damit auch Mitarbeiter, Patienten und Bewohner von stationären und ambulanten Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Altenheimen und Arztpraxen zuerst geimpft werden.



Das Ministerium hat eine vorläufige Strategie veröffentlicht, die einen Zwei-Stufen-Plan vorsieht. Die Rede ist von einer zweigeteilten Phase 1 und einer Phase 2. Zunächst werden von mobilen Teams der Impfzentren sogenannte vulnerablen Gruppen, also etwa Pflegeheimbewohner und Menschen mit Behinderungen sowie deren Betreuerinnen und Betreuer und etwa Klinikpersonal das Vakzin erhalten. Der Bund sorgt für die Verteilung der Impfstoffe an 60 Standorte im Bundesgebiet. Die Verteilung erfolgt nach dem Bevölkerungsanteil. Lagerung und Logistik ist Sache der Länder, die die Verteilung an die dazu extra errichteten Impfzentren regeln. Dazu richten die Länder Anlieferungszentren für die Impfstoffe ein.



Derzeit sind 27 solcher Zentren geplant. Erst in der Phase 2 kommt die erwachsene Bevölkerung an die Reihe. Hier übernehmen dann auch ärztliche Einrichtungen, niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte oder Medizinstudenten das Impfen. Jens Spahn geht davon aus, dass erst im Sommer flächendeckend in Arztpraxen geimpft werden kann.