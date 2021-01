War die Zeit zu kurz, um einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln?

NEIN! Die neu entwickelten Corona-Impfstoffe sind sicher und vermitteln einen guten Schutz gegen das Coronavirus. Das auf Messenger RNA beruhende Wirkprinzip der Impfstoffkandidaten von Biontech/Pfizer und Moderna wirkt gut, das zeigen die Daten der klinischen Studien (v.a. aus Phase drei) beider Hersteller.



UND: Das neue, auf mRNA beruhende Wirkprinzip der Impfstoffe ist bereits lange vor der Corona Pandemie entwickelt worden. Sämtliche Sicherheitsstandards und alle guten wissenschaftlichen Praxis-Standards sind bei der Entwicklung der Impfstoffe eingehalten worden. Das ist von den Zulassungsbehörden strengstens kontrolliert worden: in Deutschland durch das Paul-Ehrlich-Institut, auf europäischer Ebene durch die EMA, in den USA durch die FDA. Alle diese Behörden legen an die Zulassung eines neuen Impfstoffs viel strengere Kriterien an, als an die Zulassung eines neuen Medikaments.

Die Langzeitnebenwirkungen des Corona-Impfstoffs sind nicht absehbar!

FALSCH! Die Nebenwirkungen, die man in den drei Phasen der klinischen Studien genau untersucht hat, halten sich allesamt im Rahmen. Es handelt sich um vorübergehende und leichte Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Fieber oder Kopfschmerzen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem auf die Impfung reagiert.



Zu Langzeitwirkungen gibt es natürlich noch keine Daten. ABER: Schwere Nebenwirkungen treten in der Regel immer sofort nach einer Impfung auf. Auch in Ländern, in den denen der Impfstoff schon länger verimpft wird, wie Israel oder Großbritannien, sind bislang keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten.

Vor allem sogenannte Impfgegner und "Querdenker" sorgen in Sachen Corona-Schutzimpfung für zahlreiche Falschmeldungen. Bildrechte: dpa

Können mRNA-Impfstoffe die menschliche DNA verändern?