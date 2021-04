Läuft alles nach Plan, könnte der Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren schon im Juni in der EU zugelassen sein. Bereits am kommenden Mittwoch (5. Mai) soll die Zulassung des Vakzins bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) beantragt werden. In der Regel dauert die Prüfung nur wenige Wochen.



In Sachen Zulassung zeigt sich Şahin zuversichtlich. Die bereits vorliegenden Studiendaten hätten gezeigt, dass der Impfstoff bei älteren Kindern ab zwölf Jahren zu 100 Prozent wirksam und gut verträglich sei. Das lasse darauf schließen, "dass Kinder durch die Impfung besonders gut geschützt sind".