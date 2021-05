Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek werben für eine zügige Impfung von Kindern und Jugendlichen, um eine Rückkehr zum regulären Schulunterricht zu ermöglichen. Ziel sei es, Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Dem schließen sich die Gesundheitsminister der Länder an. Über die Umsetzung soll am Donnerstag (27. Mai) beim Impfgipfel mit Kanzlerin Angela Merkel beraten werden.

Dennoch wird sich die StiKo mit einer allgemeinen Empfehlung der Corona-Schutzimpfung für Kinder vorerst wohl zurückhalten. Bislang sei die Datenlage für die Einschätzung des Risikos für Heranwachsende zu dünn. Ihr Hauptargument ist deshalb das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Betroffenen. Es gebe das Risiko von Nebenwirkungen, ohne dass klar sei, in welchem Ausmaß die Kinder selbst von der Impfung profitierten. Das Ziel einer Herdenimmunität solle durch die Impfung von Erwachsenen erreicht werden. Eine Impfempfehlung geben könnte es allerdings für Kinder mit Vorerkrankungen, die durch eine Corona-Infektion besonders gefährdet seien. Und: In Absprache mit dem behandelnden Kinderarzt kann man sein Kind auch ohne explizite StiKo-Empfehlung gegen das Virus impfen lassen.

Das sieht auch Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery so. Zudem sei bekannt, dass der Krankheitsverlauf bei Kindern deutlich geringer und weniger gefährlich sei als bei Erwachsenen oder Betagten, argumentiert der Mediziner.



Am Ende könne die Studienlage sogar ergeben, dass "das Risiko der Impfung von Kindern größer ist als das der Erkrankung in dieser Altersgruppe". "Dann wird man sogar von der Impfung abraten müssen." Im Gegenzug müsse der Impfschutz in allen anderen Altersgruppen verbessert werden.