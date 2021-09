"Die Überlebensrate bei Covid-19 von Kindern unter 18 Jahren beträgt ohne medikamentöse Behandlung 99.998 %", wird zu Beginn des Film-Trailers eingeblendet. Die Quelle für diese Behauptung: die "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) - die sich auf ihren Seiten explizit für eine möglichst zeitnahe Corona-Impfung von Kindern ab 12 Jahren aussprechen. Und das aus dreierlei Gründen: um die Kinder vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, eine Erkrankung an Covid-19 und die Weitergabe des Virus zu verhindern.

Auch das deutsche Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung stuft das Risiko, dass mit dem Sars-Cov-2-Virus infizierte Kinder in ein Krankenhaus müssen, als bislang gering ein. Bei den 0- bis 4-Jährigen liege es bei 2 bis 4 Prozent, bei den Älteren bis 15 Jahre liege es bei 0,5 Prozent. Das Risiko, dass Kinder und Jugendliche sehr schwere Krankheitsverläufe erleiden, intensivpflichtig werden und sterben, gilt in Deutschland als sehr gering. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es nach den Daten des Robert Koch-Instituts zu 23 Todesfällen bei unter 20-Jährigen gekommen, von denen die große Mehrzahl Vorerkrankungen hatte. Von einer Impfung von Kindern und Jugendlichen distanziert sich das Institut dennoch nicht - im Gegenteil.

BRISANT hat den Virologen Dr. Martin Stürmer, Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt, getroffen. Auch er räumt ein, dass der Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bei Kindern in der Regel weniger schwer ist. Dennoch können, so der Virologe, auch Kinder schwer erkranken.



Was der Mediziner außerdem zu bedenken gibt: Auch Kinder sind vor den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, dem sogenannten Long Covid, nicht gefeit - selbst bei einem milden Krankheitsverlauf.