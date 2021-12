Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Covid-19-Impfempfehlung für Kinder aktualisiert. Aktuell will das Gremium keine generelle Impfempfehlung für Kinder zwischen 5 bis 11 Jahren aussprechen. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, der nun an die Bundesländer und die beteiligten Fachkreise weitergeleitet wurde.

Zudem ergänzt die Kommission in ihrer Empfehlung: "Bei individuellem Wunsch könnten auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden" - nach entsprechender ärztlicher Aufklärung.

Die Stiko begründet ihre Empfehlung damit, dass die 7-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen zwar sehr hoch sei, aber für Kinder ohne Vorerkrankungen nur ein geringes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung, Hospitalisierung und Intensivbehandlung bestehe.

Hinzu komme, dass das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung auf Grund der eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden könne. Sobald weitere Daten zur Sicherheit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe oder andere relevante Erkenntnisse vorliegen, werde die Kommission diese "umgehend prüfen und die Empfehlung gegebenenfalls anpassen".

Auf die Entscheidung des unabhängigen Expertengremiums war mit Spannung gewartet worden, weil sich Ärzte in Deutschland in aller Regel an deren Beschlüssen orientieren und nur auf Basis seiner Empfehlungen impfen.



Der Impfstoff von Biontech und Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurde von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA bereits vor rund zwei Wochen zugelassen und ist damit zur Anwendung frei. Politik und Behörden hatten bereits mit der Organisation von Impfangeboten für Kinder begonnen.