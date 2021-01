Endlich raus aus der Corona-Umklammerung, den Winter-Blues einfach hinter sich lassen und ab in die Sonne nach Dubai. Wer möchte das nicht? Dass viele reiche Menschen nach eigenen Regeln leben ist bekannt, aber dass sich mit viel Geld nicht nur einen tollen Urlaub kaufen lässt, sondern auch noch eine Corona-Impfung dazu, ist unsolidarisch und antisozial.

Kern des Ganzen ist der Betreiber des Londoner Klubs "Knightsbridge Circle", Stuart McNeil. Er sagt: "Wir sind die Pioniere in diesem neuen Luxus-Reise-Segment inklusive Impfung. Du fährst für ein paar Wochen in eine Villa in die Sonne, bekommst die Spritzen und die Bescheinigung und los geht's."