Mit den Impfstoff-Kandidaten der Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna haben zwei erfolgversprechende Präparate ihre Zulassung in der EU beantragt. Bis Ende des Monats will die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüfen, ob der neu entwickelte Biontech-Impfstoff in Europa angewendet werden darf, bis Mitte Januar soll die Expertise für das Moderna-Vakzin folgen.