In allen Teilen der Welt arbeiten Biologen und Mediziner an einen Impfstoff und Medikamenten gegen das neuartige Coronavirus. Und genau daran hängt die Hoffnung vieler Menschen. Denn gibt es erstmal einen wirksamen Impfschutz gegen das Virus, dann haben wir unser "altes" Leben mit all seinen Annehmlichkeiten zurück. So zumindest lautet die landläufige Meinung.