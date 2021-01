Impftermin-Rechner Corona-Schutzimpfung: Wann bin ICH endlich dran?

Dass die Bundesregierung in Absprache mit Experten und Wissenschaftlern eine Reihenfolge erarbeitet hat, nach der Interessenten in den Genuss einer Corona-Schutzimpfung kommen sollen, ist bekannt. Wann man selbst an der Reihe sein könnte, steht trotzdem in den Sternen. Das hat zwei junge Absolventen der Technischen Universität Wien auf die Idee gebracht, einen Impftermin-Rechner zu entwickeln.