Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Impfempfehlung gegen eine Covid-19-Infektion für Schwangere und stillende Frauen ausgesprochen. Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sollten nicht oder nur unvollständig geimpfte Frauen mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs immunisiert werden, teilte die Kommission am Freitag (10. September) mit. Das gleiche gilt für stillende Mütter.

Bis zuletzt wurde eine Impfung für Schwangere und stillende Frauen nicht generell empfohlen. Der Grund: Die Datenlage reichte nicht aus, um Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung zu beurteilen. Dennoch konnten sich Schwangere in Absprache mit ihren Ärztinnen und Ärzten gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn sie etwa durch Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, schwer an Covid-19 zu erkranken.



Auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde eine Impfung nur bei schwangeren Frauen mit Vorerkrankungen und nach einer individuellen Abwägung empfohlen.