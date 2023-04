Regelmäßig neue Impfempfehlungen, um schwere Corona-Verläufe zu verhindern? Damit soll nun Schluss sein. Deshalb hat die Ständige Impfkommission nun eine Empfehlung erarbeitet, die fortan gelten soll. Vorausgesetzt, dass auch künftige Corona-Varianten einen milden Krankheitsverlauf haben. Final beschlossen sind die neuen Empfehlungen noch nicht. Das soll nach einem Stellungnahmeverfahren in etwa zwei Wochen passieren.

Für Menschen ab 60, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen (ab einem Alter von sechs Monaten) sieht die Stiko in der geplanten Empfehlung jährliche Auffrischungsimpfungen vor - bevorzugt vor möglichen Infektionswellen im Herbst und Winter. Dadurch soll schweren Krankheitsverläufen vorgebeugt werden.



Regelmäßig boostern lassen sollen sich außerdem Menschen, die in Medizin und Pflege arbeiten.



Empfohlen wird für die Auffrischungsimpfungen ein an Varianten angepasster Impfstoff. Die letzte Impfung oder Infektion sollte etwa 12 Monate zurückliegen.