Manche Krankheiten steht man einmal im Leben durch - und wenn man erneut mit dem Erreger in Kontakt kommt, hat man nichts mehr zu befürchten. Masern sind hier ein Beispiel. Gegen andere Krankheiten wie Gelbfieber gilt eine einzige Impfung als ausreichend für lebenslange Immunität. Wäre der Immunschutz nach Infektion oder Impfung beim Coronavirus genauso stabil, wäre die Pandemie deutlich schneller in den Griff zu bekommen. Doch bei Sars-CoV-2 ist es komplexer. Auch, weil nicht alle Menschen gleich auf Infektion oder Impfung reagieren.

Was sagt die Wissenschaft? "Die besten Daten, die wir haben, kommen von ehemals Infizierten", sagt der Immunologe Carsten Watzl. Für Studien wurden Betroffene von der ersten Phase der Pandemie an begleitet. Die Wissenschaftler interessieren sich etwa dafür, wie sich Antikörperspiegel entwickeln. Es geht also um die Frage, wie lange die gebildeten Abwehrstoffe gegen Sars-CoV-2 im Körper erhalten bleiben. Problematisch ist dabei, dass es nicht den einen Wert gibt, der die Immunität anzeigt. "Es existieren keine internationalen Schwellenwerte, die definieren, ab welchem Punkt man nicht mehr immun ist", so Watzl, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ist.