In Deutschland sind erstmals infizierte Haustiere gemeldet worden. Ein Hund und eine Katze. (Archiv)

In Deutschland sind erstmals infizierte Haustiere gemeldet worden. Ein Hund und eine Katze. (Archiv)

In Deutschland sind erstmals infizierte Haustiere gemeldet worden. Ein Hund und eine Katze. (Archiv) Bildrechte: Colourbox.de

In Deutschland sind bei einer Katze und einem Hund erstmals Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Proben der Katze seien im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems bei Greifswald untersucht worden, sagte dessen Präsident Thomas Mettenleiter am Mittwoch (02.12.). Bei der Katze aus Frankfurt/Main seien Antikörper nachgewiesen worden, so der Wissenschaftler. Das Tier habe die Infektion überlebt. Zu dem Hund aus München konnte er keine weiteren Angaben machen.