Weil trotz geltender Absprachen nach diversen Bund-Länder-Gipfeln zum Coronavirus einzelne Bundesländer doch machen, was sie wollen, soll nun ein verschärftes Infektionsschutzgesetz die Regeln strukturieren. Denn derzeit herrscht ein einziger Flickenteppich. Damit wird auch die "Corona-Notbremse" an eine konkrete Inzidenz gebunden und auch wirklich umgesetzt. Das Gesetz gibt dem Bund also mehr Macht gegenüber den Bundesländern.

Folgende Regelungen sind für Landkreise geplant, in denen die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner steigt:

Private Kontakte

Künftig dürfte sich ein Haushalt nur noch mit einer anderen Person pro Tag treffen. Insgesamt dürfen es nicht mehr als fünf Menschen zugleich sein. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Das gilt beispielsweise derzeit schon in Thüringen.

Ausgangsbeschränkung

Ausgangsbeschränkungen gibt bereits in es in vielen Landkreisen, die Corona-Hotspot sind, zum Beispiel in den Landkeisen Hof, Fulda sowie in Teilen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

Im Gespräch ist nun aber eine einheitliche Ausgangsbeschränkung von 21.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens. Sie soll ab einer Inzidenz von 100 gelten. Die Wohnung verlassen darf nur, wer es begründen kann - zum Beispiel für den Arbeitsweg, die Pflege von Angehörigen oder medizinische Notfälle.

Freizeit und Sport

Schwimmbäder, Theater, Opern, Kinos, Zoos und Museen müssen schließen - allen Modellprojekten zum Trotz. Sport darf nicht mehr ausgeübt werden - außer man trainiert allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Profisport darf ohne Zuschauer stattfinden.

Schulen

Ab einer 100er-Inzidenz sollen Schüler zweimal wöchentlich auf das Coroanvirus getestet werden. Das wäre Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht In vier Bundesländern ist die Testung bislang aber freiwillig.

Übersteigt der Wert die 200 an drei aufeinander folgenden Tagen, müssen die Schulen und Hochschulen schließen.

Geschäfte

Ladengeschäfte und "Märkte mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksangebote" wie zum Beispiel Baumärkte müssten schließen.

Ausnahmen gelten für den Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien und Tankstellen. Aber auch Buchhändler, Blumenläden und Gartenmärkte dürften offen bleiben.

Modellprojekte zu Shoppingangeboten nach Testung wie in Tübingen oder Weimar wären damit vom Tisch.

Hotels und Ferienwohnungen

Keine Übernachtungsangebote ab einer Inzidenz von mehr als 100. Das gilt sowohl für Gastgeber als auch für Gäste, wenn einer von beiden in einem Landkreis mit einer Inzidenz von über 100 wohnt.

Gastronomie

Restaurants, Cafés und Betriebskantinen müssen geschlossen bleiben - mit Ausnahme von Essen zum Abholen.

Testpflicht am Arbeitsplatz

Neu in den Verhandlungen ist die Testpflicht für Arbeitgeber. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will verpflichtende Corona-Tests für Unternehmen einführen. Das sagte er der "Bild am Sonntag". Für alle Mitarbeiter im Büro sind ein Test pro Woche vorgesehen und für Beschäftigte mit viel Kundenkontakt und in der Lebensmittelbranche zwei Tests pro Woche.

Der Bund strebt an, dass das Gesetz so schnell wie möglich durch Bundestag und Bundesrat gebracht wird, sobald die Maßnahmen mit den Ländern und Fraktionen abgestimmt sind.