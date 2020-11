Unabhängig von den offiziellen Verboten geht die Stadt Tübingen zum Schutz von Senioren und Risikopatienten einen eigenen, ganz unkonventionellen Weg. "Der Tübinger Appell setzt wie Schweden auf Eigenverantwortung und besonderen Schutz der Alten", sagte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer der "Bild". Schweden hatte in der Pandemie vor allem auf freiwillige Vorsichtsmaßnahmen gesetzt, die sich vor allem an ältere Bürger richteten. Palmer hat in dem Appell beispielsweise Senioren in seiner Stadt dazu aufgerufen, den Stadtbus nicht zu nutzen. Unabdingbare Fahrten sollten sie stattdessen mit einem Sammeltaxi unternehmen. "Wir bitten alle, die fit genug sind, nicht den Bus, sondern das Fahrrad zu nutzen, auch wenn es jetzt kälter wird", heißt es in dem Appell weiter.

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen (ca. 90.000 Einwohner), hat sich in einem eindringlichen öffentlichen Appell an die Bürger gewandt und nimmt die die Corona-Risikogruppen in die Pflicht. Bildrechte: dpa