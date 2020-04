Gesundheitspolitiker und Verbraucherschützer üben nun massive Kritik an der Entscheidung. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) nannte den Schritt am Samstag "verfrüht". Zum jetzigen Zeitpunkt sei es wichtig, Infektionsrisiken konsequent zu vermeiden, sagte sie. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb bei Twitter: "Es ist Unsinn, die Ansteckung in der Praxis zu forcieren, da die Patienten auf dem Weg und in der Praxis noch keine wirksame Schutzmaske haben. Ein klarer Fehler."