Damit sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet, werden auch Schulen und Kindergärten zeitweise geschlossen. Viele Eltern fragen sich nun, was sie in einem solchen Fall tun sollen, um die Kinderbetreuung zu garantieren. Denn viele müssen weiterhin arbeiten gehen.

Die Kinderbetreuung ist generell Sache des Arbeitnehmers. Wichtig ist es, sich mit dem Chef zu einigen, ob man kurzfristig Home Office machen, also von zuhause aus arbeiten kann. Auch das Abbummeln von Überstunden oder unbezahlter Urlaub sind möglich. Eine individuelle Lösung wäre es, die Arbeitsstunden auf den Morgen oder den Abend zu verschieben, so dass jemand anderes auf das Kind aufpassen kann. Würde man unentschuldigt am Arbeitsplatz fehlen, wäre das ein Kündigungsgrund.