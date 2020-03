Außerdem empfehlenswert: Nicolette Krebitz' bildgewaltiger Film "Wild", in dem sich eine Frau in einen Wolf verliebt und alles riskiert, um mit ihm zu leben. Oder wie wäre es mit "Fräulein Smillas Gespür für Schnee", einem eisigen Thriller nach dem Romanerfolg von Peter Høeg? Und wenn wir schon bei den Romanverfilmungen sind: Auch Michael Endes "Die unendliche Geschichte" lässt in Corona-Zeiten ganz wunderbar nach Phantasien entschwinden.



Deutlich härter zur Sache geht es in "Eye in the Sky - In letzter Sekunde", einem Politthriller über die Dilemmata der Drohnen-Kriegstechnik. Auch "Sie hat es verdient" ist ein eher harter Brocken, der der Frage nachgeht, weshalb die 16-jährige Susanne an ihrem Geburtstag von einer Gleichaltrigen ermordet wird. Ein ambitioniert erzähltes Projekt über Jugendgewalt, hochkarätig besetzt mit Veronica Ferres und "Babylon Berlin"-Darstellerin Liv-Lisa Fries.