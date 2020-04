Einzelne Bundesländer haben die behutsame Öffnung von Kultureinrichtungen bereits längst beschlossen. In Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind Zoos und Tierparks schon längst wieder für Besucher geöffnet. In Sachsen soll am kommenden Montag nachgezogen werden. Ebenfalls am Montag öffnen die Berliner Museen, in Thüringen ist das bereits zum Wochenbeginn passiert.