Gelingen soll das mithilfe von Straußen-Eiern, genauer gesagt mit Antikörpern daraus. Die Forscher haben damit einen fluoreszierenden Farbstoff entwickelt, der unter UV-Licht leuchtet, wenn er mit dem Coronvirus in Kontakt kommt. Diese Antikörper-Lösung wird auf die Oberfläche der Masken gesprüht und wird so zum persönlichen Test-Kit. Warum werden Antikörper aus Straußen-Eiern verwendet? Der Grund ist, dass die Tiere eine außergewöhnlich starke Immunität gegen eine Covid-19-Erkrankung besitzen. Das hätten bereits frühere Forschungen von Tsukamoto ergeben.

In einer kleinen Studie soll sich die Maske als treffsicher erwiesen haben. Die Filter, die von infizierten Personen mehrere Stunden getragen wurden, leuchteten unter UV-Licht tatsächlich um die Nase und den Mund herum. Tsukamoto soll so sogar seine eigene Covid-19-Erkrankung entdeckt haben. "Ich habe die Maske für einen Test getragen, und dann hat sie geleuchtet. Ein PCR-Test hat das Ergebnis dann bestätigt und ich musste in Quarantäne", so Tsukamoto im Magazin "Vice".