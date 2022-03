Am 16. Februar hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die Länderchefs zu einem Corona-Gipfel getroffen und entschieden, dass ab dem 20. März ein Großteil der Corona-Beschränkungen entfallen soll. Bis dahin werden sie stufenweise abgebaut. Maskenpflicht in Bus und Bahn oder in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen und Mindestabstände bleiben allerdings auch danach bestehen.

Nach einem Entwurf, der am Donnerstag (10. März) in den Fraktionen diskutiert wird, sollen auch nach dem 20. März noch eine Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in Kliniken und Pflegeheimen sowie Testpflichten in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen und Schulen gelten.



Bei neuen regionalen Ausbrüchen der Corona-Pandemie oder der Verbreitung einer neuen gefährlichen Virus-Variante seien zudem weitere Schritte der Länder denkbar: zum Beispiel Maskenpflichten, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie Impf-, Genesenen- oder Testnachweise (3G/2G/2G plus).