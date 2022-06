Das aktuell geltende Infektionsschutzgesetz läuft zum 23. September aus - und damit die Rechtsgrundlage für die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Doch dass die gerade im Herbst wieder nötig werden könnten, liegt auf der Hand. Wie man sich in diesem Jahr dagegen wappnen möchte, das soll im Rahmen einer Sondergesundheitsministerkonferenz am 1. Juli bekannt gegeben werden. An diesem Tag soll auch der Bericht des Sachverständigenausschusses zur Beurteilung bisheriger Pandemie-Maßnahmen vorgelegt werden. Was ist aktuell geplant?