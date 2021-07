Die EU-Kommission hat fünf Medikamente vorgestellt, mit denen Covid-19-Erkrankungen bald behandelt werden könnten. Die Kandidaten seien bereits weit in der Entwicklung und könnten schon im Oktober zugelassen werden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA würden bereits entsprechende Verfahren für die Zulassung der Mittel laufen.

Zum Hintergrund: Normalerweise ist Covid-19 eine selbstlimitierende Erkrankung. Das bedeutet, dass nach rund zwei Wochen meist alles überstanden ist. "Bei den meisten Menschen kommt das Immunsystem gut damit klar. In einigen Fällen aber nicht", sagt Prof. Theo Dingermann von der Universität Frankfurt gegenüber der "F.A.Z." Bei diesen Patienten gibt es eine Überreaktion des Immunsystems, was den schweren Krankheitsverlauf auslöst. Hier soll Olumiant ansetzen.

Zuletzt hatte es jedoch auch Berichte gegeben, wonach der Einsatz der Medikamente allein nicht mehr wirksam gegen Virus-Varianten gewesen sei. In den USA etwa wurde dem Mittel Bamlanivimab die Notfallzulassung für die alleinige Anwendung entzogen. Deutschland will deshalb auf eine Kombination der Wirkstoffe setzen. Auch in der Liste der EU-Kommission sind zwei kombinierte Wirkstoffe enthalten (Bamlanivimab und Etesevimab sowie Casirivimab und Imdevimab). Außerdem sind die Mittel Regdanvimab und Sotrovimab im engeren Kreis für eine Zulassung.