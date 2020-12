Sollte die Studie vielversprechend verlaufen, könnte das Mittel bereits im Frühjahr als Notfall-Medikament zugelassen werden, hoffen die Forscher. Die britische Zeitung "Guardian" nennt als Beispiele Patienten in Krankenhäusern, Bewohner von Pflegeheimen oder in großen Familien, die zusammen in einem Haus leben. Zum Beispiel, wenn ein Mitglied Corona-positiv getestet wurde, aber die Großmutter geschützt werden soll.