Die EMA ist gegenwärtig dabei, die Zulassung eines Corona-Medikaments des US-Pharmakonzerns Merck & Co. zu prüfen. Wie die europäische Behörde am Montag (25.10.) mitteilte, wurde ein fortlaufendes Prüfverfahren für das Medikament Molnupiravir zur Behandlung von erwachsenen Covid-19-Patienten eingeleitet. Molnupiravir ist ein antivirales Medikament in Pillenform, das von Merck & Co. zusammen mit Ridgeback Biotherapeutics entwickelt wurde.