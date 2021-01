Dieser Ansatz ist bei der Entwicklung eines wirksamen Medikaments entscheidend. Denn der Mensch ist auf GK1 nicht unmittelbar angewiesen. Das Enzym kann also - vielleicht auch nur auf Zeit - ausgeschaltet werden. Das Fraunhofer-Institut in Hamburg soll nun vorrätige Wirkstoffe testen und denjenigen finden, der am besten geeignet ist. Das Gute: All diese Wirkstoffe sind bereits zugelassen.