Die Infektionszahlen steigen und die Bundesländer, so scheint es, machen was sie wollen. In Nordrhein-Westfalen wird es keine landesweite Notbremse geben und das Saarland hat bereits in der vergangenen Woche angekündigt, den Lockdown trotz der steigenden Infektionszahlen nach den Osterfeiertagen zu beenden. Kanzlerin Merkel und Deutschlands Intensivmediziner stehen dem kritisch gegenüber.