Kurz vor Weihnachten kamen innerhalb weniger Tage gleich zwei Hiobsbotschaften aus Großbritannien und Südafrika. Eine mutierte Variante des Coronavirus breite sich aus, bis zu 70 Prozent ansteckender als die Urform solle sie sein. Was das bedeutet, klären wir in den wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Coronavirus-Mutation.

Was wissen wir über die neue Variante?

Die neue Mutation namens B117 tauchte bereits im letzten Jahr öfter mal in verschiedenen Ländern auf, in Brasilien, Australien, den USA. Gehäuft breitet sie sich aber derzeit in Großbritannien und Südafrika aus - und zwar als Zwillinge! Die beiden B117-Varianten haben fast dieselbe Veränderung an denselben Proteinen. Die Zwillinge haben die komplizierten Namen N501Y.V1. für die englische Variante und N501Y.V2 für die Variante aus Südafrika.

In Großbritannien scheint N501Y.V1. den Alt-Stamm des Coronavirus bereits zu verdrängen, da es in mehr als 50 Prozent der untersuchten Proben nachweisbar ist. Besonders in der Grafschaft Kent und in London grassiert es. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, das mutierte Virus sei im Land "außer Kontrolle".

Einzelfälle gibt es bereits in Deutschland, wegen der Nähe zu England und den umliegenden Staaten im EU-Binnenmarkt war das nur eine Frage der Zeit. Von der in Südafrika aufgetauchten Mutation sind bislang noch keine Fälle in Deutschland erfasst.

Allerdings wird in Deutschland nicht wie in Großbritannien jede 15. positive Virusprobe komplett sequenziert ( = das Erbgut des Virus auseinandergenommen), sondern nur jede 900. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass sich die neuartige Virus-Variante bereits seit einiger Zeit in Deutschland ausbreitet. In Großbritannien breitet sich die englische Mutation rasend schnell aus. Bildrechte: dpa

B117 ist zuallererst ansteckender - aber dadurch würde sich auch die Zahl der Toten erhöhen. Bis zu 70 Prozent ansteckender als die Urform soll die neue Variante sein. Und um 0,4 bis 0,7 erhöht sich der sogenannte R-Wert, haben Londoner Forscher errechnet. Der R-Wert bemisst, wie schnell sich die Infektion ausbreitet.

Bricht Covid-19 aus, nimmt die Krankheit keinen schwereren Verlauf. Weil sich aber Menschen viel schneller mit dem Virus anstecken können, verbreiten sie es auch schneller, so dass "vulnerable Gruppen", also die Alten, Kranken und Schwachen mit der neuen Virusvariante statistisch leichter und schneller infiziert werden. Und gerade für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ist Covid-19 potentiell gefährlich. Es ist also mit mehr Todesfällen zu rechnen.