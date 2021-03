Aufmerksam wurden die Behörden bei einem Ausbruch in einem Krankenhaus in Lannion in der Bretagne. Dort sind acht ältere Patienten mit "typischen Symptomen" der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die PCR-Tests blieben jedoch in sieben Fällen negativ.



Hinweise auf eine größere Ansteckungsgefahr oder einen ernsteren Krankheitsverlauf durch die bretonische Variante gebe es bisher nicht, betonte die Behörde.



Die Gesundheitsbehörden stuften die neue Virus-Variante als "variant under investigation" ein, also eine genau zu beobachtende. Die Generaldirektion betonte, dass Viren sich ständig weiterentwickeln und dementsprechend Systeme zur Überwachung eingerichtet worden seien.