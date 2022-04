Seit Pandemie-Beginn hat das Coronavirus immer wieder neue Mutationen und Varianten gebildet. Einige sind bzw. waren regional aktiv und verschwinden nach kurzer Zeit. Andere setzen sich weltweit durch. In Deutschland und in vielen Teilen der Erde ist aktuell die Omikron-Variante dominant. Sie ist deutlich ansteckender als die vorher dominierende Variante Delta, führt aber nach bisherigen Erkenntnissen zu milderen Krankheitsverläufen - vor allem bei Geimpften.

Dass das so bleibt, ist keineswegs sicher. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte jüngst angesichts der Impflücke von einem möglichen "harten Herbst" in Deutschland gesprochen. "Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante." Für die Wahl dieses Begriffes war er in die Kritik geraten. Der Minister sprach von immer kürzeren Abständen zwischen dominierenden Varianten, was die Vorbereitung erschwere. Es entwickelten sich derzeit diverse, für ihn besorgniserregende Omikron-Subvarianten.