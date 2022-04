Seit Pandemie-Beginn hat das Coronavirus immer wieder neue Mutationen und Varianten gebildet. Einige sind bzw. waren regional aktiv und verschwinden nach kurzer Zeit. Andere setzen sich weltweit durch. In Deutschland und in vielen Teilen der Erde ist aktuell die Omikron-Variante dominant. Sie ist deutlich ansteckender als die vorher dominierende Variante Delta, führt aber nach bisherigen Erkenntnissen zu milderen Krankheitsverläufen - vor allem bei Geimpften.

Lauterbach warnt vor potenzieller "Killervariante"

Dass das so bleibt, ist keineswegs sicher. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte jüngst angesichts der Impflücke von einem möglichen "harten Herbst" in Deutschland gesprochen. "Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante." Für die Wahl dieses Begriffes war er in die Kritik geraten. Der Minister sprach von immer kürzeren Abständen zwischen dominierenden Varianten, was die Vorbereitung erschwere. Es entwickelten sich derzeit diverse, für ihn besorgniserregende Omikron-Subvarianten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor eine potenziellen "Killervariente" im Herbst. (Archiv) Bildrechte: dpa

BA.4 und BA.5 gefährlicher als bisherige Omikron-Variante?

Damit dürfte Lauterbach auf mehrere Sublinien von Omikron anspielen, die zuletzt in den Fokus rückten. Vorweg: Bisher ist in Deutschland BA.2 vorherrschend, zuvor war es BA.1 gewesen. Jüngst tauchten nun BA.4 und BA.5 auf, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft worden. Nach WHO-Angaben kamen Nachweise aus Südafrika und einigen europäischen Ländern. Beide Sublinien wiesen teils andere Charakteristika als andere Omikron-Varianten auf, sagte die WHO-Covid-19-Expertin Maria van Kerkhove.

Spezialisten untersuchen, ob BA.4 und BA.5 sich schneller als andere Virus-Linien ausbreiteten, ob sie sich im Hinblick auf den Krankheitsverlauf von anderen unterscheiden und wie Impfstoffe dagegen wirken. Bislang gebe es keine Anzeichen, dass mit BA.4 oder BA.5 infizierte Menschen einen schwereren Krankheitsverlauf haben, so van Kerkhove. Nach ihren Angaben seien aber erst wenige Sequenzierungen dieser Subtypen in die WHO-Datenbanken hochgeladen worden. Bislang ist der Omikron-Subtyp BA.2 dominant in Deutschland. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Christian Ohde

Drosten gibt eine Einschätzung

Auf Twitter äußert sich auch Virologe Christian Drosten zu den Omikron-Subtypen. Diese haben ihren Ursprung nicht in der hier dominierenden BA.2-Variante. In Südafrika ist seit April ein exponentieller Anstieg der zwei Subtypen zu erkennen. Den Grund für die hohen Inzidenzen des Landes sieht Drosten in der ausgebliebenen BA.2-Welle. Die Immunität ist so nicht mehr ausreichend vorhanden, um einer Infektion zu entgehen.

Beruhigend sind bisher aber die verhältnismäßig geringen Zahlen der Krankenhausfälle. In Hamster-Versuchen konnte aber eine erhöhte Krankheitsschwere festgestellt werden. Bei B.4 und B.5 lässt sich nämlich ein "Immunescape" vermuten. Das bedeutet, dass die Virus-Subtypen Antikörper, die zuvor gegen eine andere Variante gebildeten wurden, umgehen können.