Nach fast drei Jahren Corona-Abschottung hat China seine Grenzen wieder geöffnet. Als erste Besucher reisten einen Monat nach dem Ende der rigorosen Null-Covid-Politik einige Zehntausend Hongkonger über die Grenzübergänge in die Volksrepublik. Das Auswärtige Amt in Berlin rät "aktuell von nicht notwendigen Reisen" nach China ab - zum einen wegen der massiven Corona-Welle im Land, aber auch aus Sorge vor neuen Virusvarianten.

Die Infektionszahlen in China seien aktuell auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie 2020: "Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen", heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts.