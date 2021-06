Der Corona-Impfstoff des US-Pharmaherstellers Novavax ist laut vorläufiger Studiendaten hochwirksam und sicher. In einer Studie mit rund 30.000 Teilnehmern zeigte das Vakzin eine Wirksamkeit von mehr als 93 Prozent gegen die vorherrschenden Virusvarianten, zum Beispiel die Alpha-Variante (vormals: britische Variante B.1.1.7).

Novavax stellt im Gegensatz zu mRNA-Wirkstoffen von Moderna oder Biontech/Pfizer das Spike-Protein - die stachelige Außenhülle des Coronavirus - künstlich her. Dieses wird dann direkt in den Körper gespritzt. So kann das Immunsystem darauf reagieren und für später eine Abwehr aufbauen.