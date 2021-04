Die Corona-Notbremse ist beschlossen. Ab dem 24. April, 00:00 Uhr tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Dann ist bundeseinheitlich festgelegt, welche Regeln in Landkreisen und kreisfreien Städten ab dem übernächsten Tag gelten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 steigt.



Gelockert werden kann die Corona-Notbremse nur, wenn die betroffene Stadt bzw. der betroffene Kreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 bzw. 150 unterschreiten. Dann dürfen die Geschäfte ab dem übernächsten Tag wieder öffnen bzw. Click & Meet anbieten.