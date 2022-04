Die Omikron-Untervariante BA.2 ist in der Corona-Pandemie weltweit die vorherrschende. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, sorgt sie für hohe Infektionszahlen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht Subtyp BA.2 inzwischen fast 90 Prozent aller sequenzierten Fälle aus. Der Grund: Die Variante ist noch ansteckender als Subtyp BA.1, der zuvor dominant war.

BA.2 ist dabei gar nicht so leicht zu verfolgen, wie sein Verwandter. Deshalb wird BA.2 auch als "Stealth-Variant" ("Tarn-Variante") bezeichnet. Aufgrund eines fehlenden Gens konnte Unter-Variante BA.1 standardmäßig durch einen gängigen PCR-Test aufgespürt werden. BA.2 kann hingegen nur durch genomische Sequenzierung ermittelt werden, was mehr Aufwand und Zeit bedeutet.

Eine der Hauptsorgen bei BA.2 war, dass sich Menschen, die eine Infektion mit BA.1 überstanden hatten, schnell mit BA.2 infizieren könnten. Daten aus Dänemark zeigen allerdings, dass Omikron zwar Menschen, die bereits andere Varianten wie Delta hatten, wieder infizieren kann - eine zeitnahe Reinfektion mit BA.2 von Menschen mit einer überstandenen BA.1-Infektion ist aber sehr unwahrscheinlich. "Das ist eine gute Nachricht", wird der Wissenschaftler Morten Rasmussen, der an der Studie beteiligt war, in einem Bericht des "Spiegel" zitiert.

Die hohen Zahlen von BA.2 könnten im Zusammenhang mit den Lockerungen stehen, die in vielen Ländern vorgenommen wurden. "Es könnte sein, dass BA.2 die Variante war, die zirkulierte, als all diese Menschen aufhörten, Masken zu tragen", sagt Andrew Pekosz, Virologe an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.