Wann darf ich wieder zu Oma? - löchert so manches Kind die Eltern. Nicht nur den Kleinen, auch den Großeltern fällt nach fast zwei Wochen Isolation die Decke auf den Kopf. Bis Ostern sollten Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkungen gelten. Damit ist das Osterfest für viele Menschen zu einem Termin geworden, auf den man sich freuen kann. Freunde und Familie endlich wieder vereint an einem Tisch - und vor allem die Großeltern sehen, die derzeit ganz besonders geschützt werden müssen.



Doch dass daraus wohl nichts wird, ist schon jetzt abzusehen. Das deutete nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel an, das machen auch die täglichen Corona-Zahlen deutlich: Eine Ende der Krise ist vorerst nicht in Sicht.