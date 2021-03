Ein paar Tage am Strand, eine Städtereise oder ein Ferienhaus irgendwo im Grünen: All das bleibt in den Osterferien schwierig bis unmöglich. Angesichts steigender Infektionszahlen haben sich Bund und Länder in der Nacht zu Dienstag (23.03.) darauf verständigt, weiter von touristischen Reisen im In- und und Ausland abzuraten. Das bedeutet zwar nicht, dass man gar nicht reisen kann und darf. Viel ist aber nicht mehr möglich und viele wollen auch gar nicht verreisen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 79 Prozent der Befragten an, nicht verreisen zu wollen.

Kann man im Inland verreisen?

Reisen kann man in Deutschland überall hin. Das Problem dabei: Man findet keine Unterkunft, denn Hotels und Ferienwohnungen bleiben auch zu Ostern in allen Bundesländern für Touristen geschlossen. Übernachtungen sind weiterhin nur in Sonderfällen gestattet, etwa für Berufsreisende. In den allermeisten Ländern darf man auch nicht in Hotels übernachten, um Verwandte zu besuchen - nur dann, wenn dafür ein dringender Grund vorliegt. Das gilt auch für Ostern.

Reisen innerhalb Deutschland sind grundsätzlich möglich. Hotels und Ferienwohnungen sind aber geschlossen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Sind Reisen zu Verwandten möglich?

Grundsätzlich steht einem Osterbesuch bei der Familie nichts im Weg. Allerdings dürfen auch dann nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Übernachtungen müssen privat organisiert werden. Eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen über die Feiertage - wie etwa zu Weihnachten, als Treffen mit vier Personen, die über den eigenen Hausstand hinausgehen, möglich waren - wird es zu Ostern nicht geben. Sollte es Zusammenkünfte dennoch geben, sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, die kostenlosen Testangebote zu nutzen.

Wie sieht es mit Tagesausflügen aus?

Tagesausflüge sind erlaubt, aber auch hier raten Bund und Länder zur Vorsicht. Restaurants und Cafés bleiben geschlossen. In wenigen ausgewählten Regionen mit niedriger Inzidenz dürfen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens geöffnet werden, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten zu testen. Allerdings findet das nur im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept statt. Die Auflagen für die Außen-Gastronomie sind streng.

Tagesausflüge zu Ostern sind grundsätzlich möglich. (Archiv) Bildrechte: imago images/Science Photo Library

Ist Mallorca eine Alternative zum Urlaub im Inland?

Im Prinzip schon. Bei der Rückkehr sollen Touristen nun aber zumindest auf Corona getestet werden, bevor sie auf der Insel in den Flieger steigen. Das soll grundsätzlich für alle Flüge nach Deutschland und für alle Reisenden gelten - unabhängig davon, ob sie in Corona-Risikogebieten starten oder zu welchem Zweck sie nach Deutschland kommen. Ein negativer Test befreit von der Quarantänepflicht. Bund und Länder erwarten außerdem von den Fluggesellschaften, dass sie in den Osterferien keine zusätzlichen Flüge nach Mallorca anbieten.

Wohin kann ich im Ausland sonst noch reisen?

Es gibt für kein Ziel ein Reiseverbot. Grundsätzlich kann man in alle Länder reisen, in denen keine Einreisebeschränkungen für Deutschland gelten und in die es Flugverbindungen gibt. Für etwa 160 von rund 200 Ländern weltweit gilt aber die Quarantänepflicht bei Rückkehr, weil sie als Risikogebiet eingestuft sind. Aber auch dorthin sind Reisen nicht verboten. Und Flugverbindungen gibt es in solche Gebiete auch. Zum Beispiel auf die Kanaren. Dort sind viele Hotels geöffnet. Allerdings muss man dann die Quarantäne bei der Rückkehr nach Deutschland auf sich nehmen.

Reisen nach Mallorca sind grundsätzlich nicht verboten. Bund und Länder raten aber davon ab. (Archiv) Bildrechte: imago/Eibner

Warum sollte man auf Auslandsreisen verzichten?

Virologen warnen, dass zunehmende Mobilität und Sorglosigkeit im Urlaub die Infektionszahlen in die Höhe treiben. "Wenn die Reiseaktivität steigt, dann werden auch die Inzidenzraten steigen. Das ist relativ klar", sagt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. "Im Urlaub möchte man sich erholen, möchte man dann auch Corona vergessen. Und das führt dazu, ( ... ) dass die Vorsicht sinkt und die Infektionsraten steigen." Diesen Effekt gab es schon im vergangenen Sommer.