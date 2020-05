Genesene Corona-Patienten waren Anfang April plötzlich die großen Hoffnungsträger. Zahlreiche Kliniken in Deutschland riefen diese Menschen dazu auf, Blutplasma zu spenden. Mit Hilfe der Antikörper, die sich in ihrem Blut gebildet hatten, soll schwerkranken Covid-19-Patienten geholfen werden. Bei einem Patienten in Nordrhein-Westfalen hat das offenbar funktioniert.

Angefangen hat alles vor einigen Wochen mit einem positiven Corona-Test. Der 29 Jahre alte Kevin Janning kommt durch die Verschlechterung seines Zustands in ein Krankenhaus in Nordhorn und muss beatmet werden. Dann geht es mit dem Helikopter weiter ins Uniklinikum in Essen. Dort ist Oberarzt Frank Herbstreit einer der ersten, der sich um ihn kümmert. "Schlimm" sei es gewesen, so der Arzt gegenüber dem WDR: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht überleben würde, lag bei über 30 Prozent."