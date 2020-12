Der "weltbeste Schnelltest" soll er sein - der neue PCR-Test eines bayerischen Startup-Unternehmens, der jetzt vorgestellt wurde. Entwickelt wurde das Gerät von GNA Biosolutions in Martinsried und hat die Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten.

Bayern teste im Januar sechs Geräte auf seine Praxistauglichkeit, habe sich aber schon einmal das Vorkaufsrecht für 1.000 Geräte plus einer Million Tests gesichert, sagte Wirtschaftsminister Aiwanger am Dienstag in München.