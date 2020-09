Das älteste Gewerbe der Welt leidet unter Corona. Bordelle und sogenannte Prostitutionsstätten sind in vielen Bundesländern nach wie vor geschlossen. Ob in der Hamburger Herbertstraße auf St. Pauli oder an der Frauentormauer in Nürnberg: Bordellbetreiber und Sexarbeiterinnen haben seit Monaten keine Einnahmen mehr, die Kosten laufen aber weiter.