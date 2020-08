Quarantäne statt Corona-Test Das müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten jetzt wissen

Kurz vor der Konferenz der Ministerpräsidenten gibt es Zoff um die Corona-Tests für Reiserückkehrer. Bundesgesundheitsminister Spahn möchte sie gern nach Ende der Sommerferien Mitte September abschaffen, Bayerns Ministerpräsident Söder ist strikt dagegen.

Statt des kostenlosen Pflicht-Tests plant Spahn eine Fünf-Tage-Quarantäne für Urlauber aus Risikogebieten. Diese soll frühestens nach den fünf Tagen aufgehoben werden, sofern ein negativer Corona-Test vorliegt – den man selbst bezahlen muss.

Wir fassen die wichtigsten Fragen rund um Reise, Quarantäne, Arbeitsrecht und Test-Pflicht zusammen:

Was ist ein Corona-Risikogebiet?

Als Corona-Risikogebiete werden Staaten oder Regionen außerhalb Deutschlands bezeichnet, für die ein erhöhtes Risiko für eine Corona-Infektion besteht. Derzeit sind das z.B. Spanien, große Teile der Türkei, Teile Kroatiens, Bulgariens und Frankreichs.

Die Einstufung als Risikogebiet treffen das Gesundheitsministerium, das Innenministerium und das Auswärtige Amt gemeinsam. Diese Einstufung kann sich je nach Infektionsgeschehen vor Ort schnell ändern. Aus einer "sicheren Region" kann noch während des Urlaubs ein Risikogebiet werden.

Einer Einstufung als Risikogebiet folgt oft eine Reisewarnung dorthin.

Grundsätzlich nicht. Die Wahl des Reiseziels ist allein Sache des Arbeitnehmers. Sie müssen dem Chef nicht sagen, wohin Sie in den Urlaub fahren. Allerdings hat der Arbeitgeber eine Schutzpflicht gegenüber den anderen Angestellten. Arbeitsrechtler raten daher, von sich aus zu sagen, dass man in ein Risikogebiet reist bzw. dort war.

Ja. Das regelt § 30, Abs. 1, Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes: Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet müssen für 14 Tage in "Absonderung" - also Quarantäne. Die kann man derzeit allerdings umgehen, wenn man bei Einreise einen negativen Test auf SARS-CoV-2 vorlegt, der nicht älter als 48 Stunden ist oder ihn umgehend an einer Teststation (z.B. am Flughafen) oder beim Hausarzt nachholt. Der Test ist kostenlos für Rückkehrer aus Risikogebieten. Außerdem muss man sich beim Gesundheitsamt melden.

Bis das Ergebnis vorliegt, muss man in Quarantäne. Grund ist die lange Inkubationszeit des Coronavirus. Man kann andere anstecken, ohne selbst Symptome zu bemerken!

Macht man keinen Test, muss man für 14 Tage in Quarantäne - das ist eine staatliche Anordnung, die auch kontrolliert wird. Im schlimmsten Fall drohen 25.000 Euro Strafe.

Bundesgesundheitsminister Spahn möchte das Personal der Corona-Teststationen an Flughäfen etc. abziehen und sie gezielt in Pflegeheimen und Krankenhäusern einsetzen. Außerdem sei dann die Reisewelle des Sommers beendet. Statt des kostenlosen Pflicht-Tests soll es eine Fünf-Tage-Quarantäne für Urlauber aus Risikogebieten geben. Diese soll frühestens nach den fünf Tagen aufgehoben werden, sofern ein negativer Corona-Test vorliegt - den man selbst bezahlen muss.

Ja. Die fünf Extra-Tage ab Mitte September muss der Reisende einplanen. Möglich ist auch, für die Zeit im Homeoffice zu arbeiten, wenn der Arbeitgeber das gestattet und es möglich ist oder den Aufenthalt im Reiseland einfach um fünf Tage zu verkürzen.

Umstritten. War das Risikogebiet bzw. die Reisewarnung vorher bekannt, war auch die Quarantäne nach Rückkehr absehbar. Und dass dadurch keine Arbeitsleistung erbracht werden kann. Es kann dann auch kein Verdienstausfall nach §56 des Infektionsschutzgesetzes geltend gemacht werden. In der Regel wird der Arbeitgeber versuchen, Homeoffice zu ermöglichen. Ist das nicht möglich, drohen Gehaltseinbußen.

Anders sieht es aus, wenn der Arbeitnehmer aus einem Gebiet zurückkehrt, das erst während des Urlaubs zum Risikogebiet erklärt wurde. Dann ist eine anschließende Quarantänepflicht nicht selbst verschuldet. Der Arbeitnehmer kann also weiterhin seinen Lohn verlangen.

Umstritten. Argument: Wer bewusst in ein Risikogebiet reist, verliert seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Denn dann hat der Arbeitnehmer alle Warnungen ignoriert und die Corona-Infektion selbst verschuldet.

Gegenargument: Wenn der Arbeitnehmer während des Urlaubs im Risikogebiet die empfohlenen Verhaltensregeln (Abstand, Maske, Hygiene) einhält oder sich in einem abgesonderten Ferienhaus fernab der Hotspots aufhält und dennoch erkrankt, darf ihm die Lohnfortzahlung nicht verweigert werden.

Wird das Reiseziel erst während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt oder eine Reisewarnung ausgesprochen, konnte der Arbeitnehmer das vorher nicht wissen - und es gibt weiterhin Lohn.

Nein. Hat aber der Arbeitgeber konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Arbeitnehmer infiziert sein könnte, beispielsweise weil er oder sie Krankheitssymptome aufweist, kann er die Beschäftigung verweigern, solange kein ärztliches Attest vorliegt. Denn der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht den anderen Mitarbeitenden gegenüber, die gesund bleiben wollen.

Meinungsfreiheit hin, Versammlungsfreiheit her: Nimmt ein Arbeitnehmer an Corona-Partys oder Demonstrationen gegen Corona-Auflagen teil oder hält sich im Betrieb nicht an entsprechende Hygienemaßnahmen wie Abstand oder Maskenpflicht, droht ihm schlimmstenfalls die fristlose Kündigung.

Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts hat nur, wer unverschuldet erkrankt. Wer aber an Corona-Partys oder ähnlichem teilnimmt oder ein unbelehrbarer Maskenmuffel ist, nimmt eine Infektion mit dem Virus und dadurch bedingte Arbeitsunfähigkeit "bewusst fahrlässig oder mit bedingtem Vorsatz" in Kauf. Allerdings muss der Chef den Vorsatz beweisen und wird es vermutlich zunächst bei einer Abmahnung belassen.

Ebenfalls droht eine Kündigung, wenn der Arbeitnehmer privat auf Corona-Demos unterwegs ist oder Verschwörungsmythen verbreitet und mit dem Arbeitgeber direkt in Verbindung gebracht werden kann (Kleidung, Fahne, Aufkleber…). Denn das ist Rufschädigung! Das gilt insbesondere für Angesellte des öffentlichen Dienstes. Sie haben die Pflicht, sich auch privat zur freiheitlich demokratischen Grundordnung in Deutschand zu bekennen.